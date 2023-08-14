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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyon çarpıştı, 25 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 19:07
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        Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyon çarpıştı, 25 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında çarpıştı.

        Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

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