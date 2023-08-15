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        Termal turizmin adresi Afyonkarahisar çamur banyolarıyla da tercih ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:07
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        Termal turizmin adresi Afyonkarahisar çamur banyolarıyla da tercih ediliyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki yaklaşık 2 bin yıllık Hüdai Kaplıcaları'na gelen turistler, yaz günlerinde çamur banyosu yapıyor.

        Kaplıcalar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden, sıcak havaya rağmen sağlık için çamur banyosu yapan ve termal suya giren ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, ilçenin çamur banyolarıyla dünyada bir marka haline geldiğini söyledi.

        Zengin mineralli toprağın 85-90 derece termal suyla mayalanması sonucu oluşan ve sıcaklığı 42 dereceye düşürülen çamurdan şifa bulmak için, hem yurt içi hem de yurt dışından ziyaretçilerin bölgeye geldiğini ifade eden Çöl, şöyle konuştu:

        "Burası gerçekten şifanın kaynağı, özellikle romatizmal hastalıklarda. Kalite ve mineral bakımından dünyada 3. sırada yer alıyoruz. Geleneksel Tıp Merkezi ile çamur banyoları entegre halinde şifa kaynağı olmaya devam ediyoruz. Termal turizmde 'mevsim' diye bir ayrım olmadan 365 gün çamur banyolarını kullandırmaya çalışıyoruz."

        - "Sıcağın ve çamurun etkisi vücuda olağanüstü iyi geliyor"

        Kaplıcada görevli hidroterapist Yusuf Özbayrak, kaplıcanın bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini söyledi.

        Özbayrak, "Sıcağın ve çamurun etkisi vücuda olağanüstü bir şekilde iyi geliyor. Gelen misafirler de biz de buna tanık oluyoruz. Çamur banyosuna akciğer, kalp rahatsızlığı, astım, bronşit, KOAH gibi rahatsızlığı olanları almıyoruz." dedi.

        Kaplıcanın ziyaretçilerinden İsmail Çetin de eklem ağrılarından dolayı komşunun tavsiyesi üzerine çamur banyosuna geldiğini ifade etti.

        Ziyaretçilerden Yakup Erol kaplıcaya şifa bulmak için geldiğini belirterek, "Bende bel fıtığı, omuz ve diz kapağı ağrısı var. Umut ediyorum ki çamur banyosunda rahatlayacağım. Tedavi için tercih edip geldim." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden İzzet Yılmaz ise 10 yıldır düzenli olarak kaplıcaya geldiğini ve çamur banyosuna girdiğini dile getirerek, "Boyun fıtığım vardı, burada geçti. Ben memnunum, sizler 'Bu sıcakta çamura nasıl yatılır' diyorsunuz. Dışarı çıktığımızda hava buz gibi yüzümüze vuruyor." ifadelerini kullandı.

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