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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:58
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        S.U. (27) idaresindeki 07 TCN 90 plakalı otomobil, Bayramgazi rampaları mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan S.U, Ç.U. (7), Z.U. (4) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, S.K. (35) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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