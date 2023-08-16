Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Yanık'tan hırsızlıklara karşı uyarı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, dönüş yoluna geçen gurbetçileri, evleri için güvenlik önlemi almalarını istedi.

Yanık, mesajında, şunları kaydetti:

"Evlerinize güle güle gidin ve lütfen trafik kuralarına uyun. Bin bir emekle kazanıp satın aldığınız evlerinizin güvenliği bizlere emanet. Bu noktada gerekli devriye faaliyetleri devam ediyor. Hatta bazı yerlerde evlerinizin çevresinde başka kalan kimse olmadığı için hırsızlık olaylarının önlenmesi ve sonrasında aydınlatılmasında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Kamera görüntüsü ve tanık olmaması soruşturmalarımızı zora sokuyor. Bu anlamda lütfen evlerinize güvenlik kamerası ve alarm taktırın. Kapı ve pencerelerinizi sağlam bir panjur sistemiyle kapatın. Evlerinizi yedek anahtarlarını güvendiğiniz birine teslim edin. Bu kişilerden de evlerinizi kontrol etmelerini isteyin."