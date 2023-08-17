AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'den Çay'a ziyaret

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Çay ilçesini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

Yurdunuseven'e Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Pazarağaç Belde Belediye Başkanı Şevki Kara eşlik etti.

İlk olarak AK Parti Çay ilçe binasında partililerle bir araya gelen Yurdunuseven, daha sonra beraberindeki heyetle 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu inşaatı ve 2500 tonluk yeni içme suyu deposunda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yurdunuseven, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da başlattığı, 2002'den itibaren de Türkiye'ye yayılan AK Parti Belediyeciliğinin bir ekol olduğunu söyledi.

Bunun en güzel örneklerini tüm Türkiye'de olduğu gibi Çay ilçesinde gördüklerini belirten Yurdunuseven, "Türkiye yüzyılında hedeflenen hizmetlere teşkilatlarla omuz omuza vererek devam ediyoruz." dedi.

Atlı da kapalı spor salonu ve Millet Bahçesinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.