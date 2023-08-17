Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da iş yeri ve inşaatlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da iş yeri ve inşaatlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çok sayıda hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanlarından demir ve bakır malzemeler ile bir pideci dükkanından fırın tepsisi ve para çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen A.G. ve A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna...
        Afyonkarahisar'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi son yolculuğuna...
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'den Çay'a ziyaret
        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven'den Çay'a ziyaret
        Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Yanık'tan hırsızlıklara karşı uyarı
        Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Yanık'tan hırsızlıklara karşı uyarı
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı