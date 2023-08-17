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        Zabıta Müdürü Taner Çelik gazetecilerle buluştu

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:59
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        Zabıta Müdürü Taner Çelik gazetecilerle buluştu
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürü Taner Çelik ve ekibi basın mensuplarıyla buluştu.

        Zabıta ekibinin de hazır bulunduğu bir kafede basın toplantısı düzenleyen Belediye Zabıta Müdürü Taner Çelik, Afyonkarahisar'da yapılan saha çalışmaları, ruhsat denetimleri, hal denetimleri, trafik denetimleri, seyyar satıcılar, dilenciler, göçmenler, kaldırım ve cadde düzeni konularında gazetecileri bilgilendirdi.

        Çelik, Afyonkarahisar'da kente düzen ve intizam getirmek için 350 bin kişilik nüfusa, 105 personelle hizmet verdiklerini anımsatarak kentte çokça şikayet edilen dilenciler konusunda gelen tüm ihbarları tek tek değerlendirdiklerini söyledi.

        Sokakta, belediyenin yüzünün zabıta olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Bu resmi kıyafet en kolay ulaşılabilir, belediyenin sahadaki bir yüzü. Gelen hiçbir ihbarı değerlendirmemiş değiliz. 6 kişilik bir dilenci ekibimiz var. Afyonkarahisar kavşak noktası ve hepsinin tek tek fotoğrafı kimdir nerde yaşar biliyoruz, kimliksizi bile var. Devletin kimlik verdiği her vatandaş bizimde vatandaş. Çalma olaylarına engel olamıyoruz. Bulunduğu ortama uymayan hareketlerde bulunanlara engel olamıyoruz. Çocuklara maalesef mendil, sırtlarına kötü bir çanta 'ben okula gideceğim ama param yok' gibi durumlar beni üzüyor. Kırtasiye yardımına rağmen çocukları aileleri gönderiyor. Ne yapalım yetkili mercileri bilgilendiriyoruz."

        Toplantı basın mensuplarının sorularıyla son buldu.

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