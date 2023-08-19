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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:04
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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        O.Y. idaresindeki 35 AUC 397 plakalı kamyonet, Dinar-Çay kara yolunda, M.S'nin kullandığı 05 AAZ 467 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden M.S. ve otomobildeki G.Ş. yaşamını yitirdi.

        Yaralanan 5 kişi, Afyonkarahisar ve Çay devlet hastanelerine kaldırıldı.

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