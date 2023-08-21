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        Afyonkarahisar'da gurbetçi ailenin otomobiline hırsızlık maksatlı saldırı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:21
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        Afyonkarahisar'da gurbetçi ailenin otomobiline hırsızlık maksatlı saldırı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dinlenmek için otoparkta duran gurbetçi aile araçta uyurken, otomobili boş sanan hırsızlık şüphelileri camı kırdı.

        Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki Kanal 3 televizyonunun önündeki otoparka otomobilini park eden gurbetçi aile arabanın içinde uyumaya başladı.

        Otomobilin yanına içerisinde 4 kişinin olduğu başka bir otomobil yanaştı. Otomobilden inen 3 şüpheli ailenin aracının çevresinde gezdi.

        İçlerinden biri boş sandığı otomobilin ön yolcu kısmının camına vurarak patlattı. Seslere uyanan gurbetçi aile üyeleri çığlık atmaya başladı. Aracın içerisinde birilerinin olduğunu gören şüpheliler geldikleri araca binerek kaçtı.

        Aile üyelerinden F.M.K ve Z.K polisi arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

        Kanal 3 televizyonun güvenlik kamerasına yansıyan olayda, gurbetçi ailenin aracına yaklaşan araçtan inen hırsızlık şüphelileri ve aracın ön camını patlattıktan sonra içeridekileri fark edip kaçtıkları görüldü.

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