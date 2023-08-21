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        Yorgun mermi isabet eden çocuğun babası bu tür olaylara karşı ciddi önlem alınmasını istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:56
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        Yorgun mermi isabet eden çocuğun babası bu tür olaylara karşı ciddi önlem alınmasını istiyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hobi bahçesindeki salıncakta oturduğu sırada yorgun mermi isabet eden çocuğun babası bu tür olaylara karşı ciddi önlemler alınmasını istiyor.

        Bir hafta önce, Yenice Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde salıncakta oturan B.B. (12) kafasına ve yüzüne yorgun mermi isabet ederek yaralandı.

        Baba Mehmet Ali Birsen, AA muhabirine, hobi bahçesindeyken etraftaki düğün ve asker eğlencesinden silah sesleri geldiğini söyledi.

        Bu olaydan rahatsız olarak toplanmaya başladığını ve tam ayrılacağı esnada silah sesi duyduğunu kaydeden Birsen, "Bir kaç saniye sonra oğlum bağırmaya başladı. Işığı yüzüne tuttuğumda sol tarafından kanlar aktığını gördüm. Yakındaki hastaneye götürdük hemen." dedi.

        Çok şükür olayı sıyrıkla atlattıklarını dile getiren Birsen, "Ben devletimizden bu tip olayların engellenmesi adına ciddi tedbirler alınmasını istiyorum. Düğünler daha sıkı denetlenebilir. Bizim canımız yandı. Bir başkasının eğlencesi bizim kara günümüz olmasın. Oğlumun sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.

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