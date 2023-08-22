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        Afyonkarahisar'da çatı yangını

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:20
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        Afyonkarahisar'da çatı yangını
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Menteş köyünde İsmail Tokmak'a ait 2 katlı evin çatısında nedeni henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevreden yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

        Yangının ardından evin çatısı ve ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

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