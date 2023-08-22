Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir kişinin soluk borusuna kaçan 2 implant çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bir kişinin soluk borusuna kaçan 2 implant çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, bir kişinin diş tedavisi sırasında soluk borusuna kaçan iki implant başarıyla alındı.

        Belçika'da yaşayan 56 yaşındaki Demet Kaplan, geldiği Emirdağ ilçesinde diş tedavisi için bir kliniğe gitti.

        Operasyon sırasında birbirine yapışık olan 2 implant hastanın dişinden düştü.

        Kaplan, yutkununca implantlar soluk borusuna kaçarak burayı tıkadı.

        Nefes almakta zorlanan Kaplan, Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'da başka bir hastaneye sevk edildi.

        Kaplan'ın akciğer girişinden implantlar başarıyla çıkarıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        İETT otobüsünde gerginlik! Zorla indirildi
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da çatı yangını
        Afyonkarahisar'da çatı yangını
        Koton gönüllüleri Yıldırım Kemal İstasyonu'nu ziyaret etti
        Koton gönüllüleri Yıldırım Kemal İstasyonu'nu ziyaret etti
        Koton gönüllüleri Kocatepe'yi ziyaret etti
        Koton gönüllüleri Kocatepe'yi ziyaret etti
        YKS AYT EA birincisi Emre Ekici tıp fakültesine gidecek
        YKS AYT EA birincisi Emre Ekici tıp fakültesine gidecek
        Yorgun mermi isabet eden çocuğun babası bu tür olaylara karşı ciddi önlem a...
        Yorgun mermi isabet eden çocuğun babası bu tür olaylara karşı ciddi önlem a...
        Afyonkarahisar'da gurbetçi ailenin otomobiline hırsızlık maksatlı saldırı
        Afyonkarahisar'da gurbetçi ailenin otomobiline hırsızlık maksatlı saldırı