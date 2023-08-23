Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Sorgulamada şüphelinin M.C. olduğu ve FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.C. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.