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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:33 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:33
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

        Sorgulamada şüphelinin M.C. olduğu ve FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan M.C. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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