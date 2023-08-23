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        Afyonkarahisar'da mahalle buluşmaları

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in mahalle buluşmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:58 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:02
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        Afyonkarahisar'da mahalle buluşmaları
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in mahalle buluşmaları sürüyor.

        Zeybek, Nazmi Saatçi Mahallesi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, düzenlenen programlarla hizmette etkinliğin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Mahalleye, yeşil alan park çalışmaları, asfaltlama, yol ve pek çok talebe cevap veren hizmetler yaptıklarını aktaran Zeybek, çalışmaların değerlendirildiği ve istişarelerin yapıldığı buluşmada vatandaşların sorularını yanıtladı.

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