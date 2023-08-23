Afyonkarahisar'da mahalle buluşmaları
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in mahalle buluşmaları sürüyor.
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in mahalle buluşmaları sürüyor.
Zeybek, Nazmi Saatçi Mahallesi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, düzenlenen programlarla hizmette etkinliğin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Mahalleye, yeşil alan park çalışmaları, asfaltlama, yol ve pek çok talebe cevap veren hizmetler yaptıklarını aktaran Zeybek, çalışmaların değerlendirildiği ve istişarelerin yapıldığı buluşmada vatandaşların sorularını yanıtladı.