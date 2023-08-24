Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası dolayısıyla Halk Dansları Toplulukları gösteri yapacak Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halk Dansları Toplulukları gösterilerinin yapılacağı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Halk Dansları Toplulukları gösterilerinin yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kutlamalar çerçevesinde, belediye tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivalinin ilk gösterisi 26 Ağustos Cumartesi Afium Alışveriş Merkezi'nde başlayacak.

Festivale Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Bosna Hersek, Hindistan, Gürcistan, Romanya, Kazakistan, Giresun, Tüfem, Bandırma Belediyesi İran Türkleri, Afyonkarahisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu katılacak.

Vatandaşların her yıl yoğun ilgi gösterdiği festivalde ekipler, ülkelerinin ve yörelerinin oyunlarını giydikleri farklı kıyafetlerle sahneleyecek.

Ekipler, 26 ağustos cumartesi saat 20.00'de Afium Alışveriş Merkezi, 27 Ağustos Pazar saat 17.00'de Zafer Meydanı, 28 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Akarçay, 29 Ağustos Salı saat 21.00'de Zafer Meydanı, 30 Ağustos Çarşamba saat 19.00’da Park Afyon'da gösterilerini sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Büyük Taarruz'un 101. yılını büyük bir coşku ve gururla kutlayacaklarını, halk oyunlarının, ülkelerin kültürlerini tanımak için çok önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Zeybek, "Biz de buna inanıyoruz. Onları buraya davet ediyoruz. Biz de onların kültürlerini tanıyoruz. Böylece misafirperverliğimizi de göstermiş oluyoruz. Kültür kaynaşmasını en iyi şekilde yansıtan bu etkinliğe herkesi davet ediyorum. Bu festivali her yıl düzenliyoruz." ifadesini kullandı.