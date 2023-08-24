Afyonkarahisar'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Göktaş'ın (72) cenazesi merkeze bağlı Çavdarlı köyünde toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Göktaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alınmasının ardından mezarlığa getirildi.
Göktaş, için burada öğle namazının ardından tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Göktaş'ın cenazesi, Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığından İkmal Albay Murat Eryılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Veysi Demir, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.