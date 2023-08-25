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        Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:32 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:49
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        Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Abdurrahman Çetin (64) idaresindeki 03 KS 764 plakalı motosiklet, Çevreyolu Harlak Kavşağı'nda İ.K'nin (29) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Çetin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İ.K. ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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