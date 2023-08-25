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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 21:30 Güncelleme: 25.08.2023 - 21:30
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda konuştu:
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belediyeyi şan şöhret için kullanmaya çalışanlar, başka amaçlar için belediyeyi araç olarak kullananlar bu seçimde kaybedecek Allah'ın izniyle." dedi.

        Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Afyonkarahisar'da ilk olarak Vali Kübra Güran Yiğitbaşını ziyaret etti.

        Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın çok önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

        Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli bir merkezi, Büyük Taarruz'un başladığı il olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu anlamda tarihi bir konumu var. Diğer taraftan da dün 22. yaşını kutladığımız AK Parti'nin temellerinin atıldığı ilimiz. Bu açıdan da ayrı bir değeri var. AK Parti olarak bize bu vatanı kuran, bizi bugünlere getiren ecdadımıza yakışır bir şekilde bir icraat yapmaya çalıştık. Ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye, demokrasimizi daha ileriye taşımaya gayret ettik ve çok şükür bu 20 yılda büyük başarılara imza attık." diye konuştu.

        Yılmaz, rakamlarla ve diğer göstergelerle de bu durumun ortada olduğunu ifade etti.

        Türkiye'nin ekonomik büyüme rakamını kişi başı 3 bin 600 dolardan aldıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Geçen yıl itibarıyla 10 bin 600 dolara çıkmış kişi başına gelirimiz. Ülke ekonomimiz yılda yüzde 5,5 büyümüş ortalama. Dünya son 20 yılda 3,6 büyümüş. Yani dünya büyümesinin aşağı yukarı iki puan üstünde bir büyüme performansı ortaya koymuşuz. Hele hele son dönemlerde pandemi, Ukrayna ve Rusya savaşı ve deprem gibi birçok olumsuz etki var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümesini devam ettiriyor. Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde de yine yüzde 4 bir büyüme kaydetti. Bunlar kendiliğinden olmuyor. İstikrar olmadan olmuyor. Her zaman söylüyoruz. Ekonomik istikrarın temeli siyasi istikrardır. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yle birlikte siyasi istikrar geldi."

        - "Kalıcı konutların inşasına başladık"

        Yılmaz, Türkiye'nin, dünyanın geçtiği bu zorlu dönemine rağmen ekonomisinin dünyadan çok daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

        Şikayet edilen konuların olduğunu ve bunların farkında olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Enflasyon başta olmak üzere şikayet ettiğimiz, uğraştığımız, mücadele ettiğimiz sorunlarımız elbette var ama bir taraftan da dünyayla mukayese ettiğimizde büyümede, istihdamda Türkiye gerçekten iyi noktada. İhracatta iyi noktada, geçen yıl 250 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik. Yine pandeminin dip yaptığı noktadan itibaren toplam 6 milyon ilave istihdam üretildi. İşte bütün bunlar siyasi istikrarın sonucu. Bugünkü meselelerimizi de inşallah yine aynı güçlü liderlikle siyasi istikrarla aşacağız. Bir taraftan depremin yaralarını saracağız. Büyük bir afet, 11 ilde 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen bir afet. Bunun onda biri başka bir ülkede olsa ne kadar iyi olursa olsun ekonomisi etkilenir. Bunun yaralarını sarmamız birkaç yıl alacak. Şu anda çadırda kalan hak sahibi kalmadı neredeyse. Bütün vatandaşlar konteynerlerde geçici olarak hizmet alıyor. Kalıcı konutların inşasına başladık. Diğer taraftan altyapı yatırımları sürüyor."

        Yılmaz, merkezi yönetim bütçesinden bu yıl için 762 milyar liranın harcandığını bu ağır yükü devlet ve millet olarak hep birlikte aşacaklarını ifade etti.

        Ülkeyi çok daha güvenli yarınlara taşıyacaklarını belirten Yılmaz, "Bir taraftan da afet riski olan bölgelerimizde kentsel dönüşümle milyonlarca konutu da dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm başta olmak üzere riskli alanların dönüşümüne önümüzdeki dönemde çok daha fazla ağırlık vereceğiz. Gerekirse bazı yeni kanuni düzenlemeler yapıp bu işleri daha da kolaylaştıracağız. Bunun ekonomik yansıması da çok önemli. Deprem olmadan önce yaptığınız bir liralık yatırım deprem olduktan sonraki yedi liralık harcamaya denk geliyor. Dolayısıyla bizim mutlaka depremler olmadan veya diğer afetler olmadan riskleri azaltıcı tedbirlere daha fazla yoğunlaşmamız lazım." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, ülke olarak Allah'ın izniyle yerel seçimleri de olgunluk ve demokratik bir rekabet ortamı içinde geçirerek geleceğe yürüyeceklerini söyledi.

        AK Parti'nin genelde olduğu gibi yerelde de inşallah vatandaşa güven vereceğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Güven veren ittifak, Cumhur İttifakı olacak, güven veren lider Erdoğan olacak ve onun yol arkadaşları olacak. Geçen dönem malum bazı belediyeler muhalefet tarafından alındı. Bu süreçte bunların karnesini, vatandaşımız gayet güzel notlarını seçimde verecek inşallah. Belediyeyi şan şöhret için kullanmaya çalışanlar, başka amaçlar için belediyeyi araç olarak kullananlar, bu seçimde kaybedecek Allah'ın izniyle. Gerçek belediyecilik yapmak isteyenler ve samimi belediyecilik yapanlar bu seçimde vatandaşımızın teveccühünü kazanacak."

        Yılmaz, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından Yılmaz, "Az önce ben Afyonkarahisar Belediyesinin yaptığı projeleri inceledim. Sokak sağlıklaştırmadan, altyapıya, işte kültürel etkinliklerden ticari hayatı kolaylaştırmaya birçok boyutuyla çok güzel çalışmalar yapıldığını gördüm. Başkanının şahsında bütün belediye meclis üyelerine, belediye yöneticilerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılı, belediyeciliği döneminde bu hizmetlerin üstüne daha yeni hizmetler, daha nitelikli hizmetler koyarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Köprülü köyünde kurulan Teknosera'yı da ziyaret etti.

        Burada yetiştirilen salkım domates çeşitleri hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, mahsullerin yer aldığı stantlarda çalışanlarla sohbet etti ve sera alanını gezerek hasat yaptı.

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