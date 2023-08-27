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        Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 101. yıl dönümü kutlamaları

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:24 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:24
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        Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 101. yıl dönümü kutlamaları
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor.

        Zafer Meydanında "TRT Sanatçıları Şehir Konserlerinde" Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları konser verdi.

        Düzenlenen program aynı zamanda TRT Müzik, TRT Radyo, TRT Türkü ve TRT Nağme ortak yayınlarında canlı olarak izleyici ve dinleyicilerle de buluştu.

        Afyonkarahisar Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Afium Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk gösteriyle başladı.

        Festivale Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Bosna Hersek, Hindistan, Gürcistan, Romanya, Kazakistan, Giresun, Tüfem, Bandırma Belediyesi İran Türkleri, Afyonkarahisar Belediyesi Halk Dansları topluluğu katıldı.

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