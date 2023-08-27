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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:33 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:53
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        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yılında "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" yapıldı.

        Yürüyüş öncesi Taş Medrese'de Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle Ethem Tem 5. fotoğraf yarışması sergisi açıldı.

        Açılışta, Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ile ilk üçe giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

        Daha sonra İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun katıldı.

        Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları eşliğinde yapılan yürüyüş, Anıtpark önünde sona erdi.

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