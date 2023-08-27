AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Anıtpark önünde düzenlenen törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Zeybek, düşman ordusunu ilk anda hezimete uğratan Mehmetçiklerin dünyada eşine az rastlanır 5 gün 5 gece süren bir savaşla zafere ulaştığını söyledi.

Zeybek, "Tarihe tanıklık eden zafer şehrinde verilen bu amansız mücadele, milletçe elde ettiğimiz başarılar ve ülkenin geldiği seviye, her zaman yolun açık ve aydınlık olduğunun en önemli işaretidir. Hep ileri ve büyük atılımlar gerçekleştiren istiklal ülkesi Türkiye geleceğe umutla bakarak; güven ve istikrarla yoluna devam etmektedir. Bugün bizler de ecdadın mirasçısı olarak Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılının inşasına katkı vermek için gayretle hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyetin ilanında şehrin ayrı bir yeri ve öneminin olduğunu anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin varoluş destanı bu topraklarda yazılmış ve kazanılan büyük zaferle yeni Türk devletinin temelleri bu kutlu topraklarda atılmıştır. Belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğum Afyonkarahisar kurtuluşun şanlı ve şerefli müjdesine nail olmuş bir şehirdir. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den atılan kararlı adımlar Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Cumhuriyetimizin tam bağımsızlık ve egemenliğimizin temelleri şehrimizden atılmış Türk ulusu bağımsızlık mücadelesinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmış ve göstermiştir. Büyük taarruz ile işgalci birlikleri vatan topraklarımızdan söküp atan milli birlik ruhu, mücadele, hırs ve azim hala aynıdır. Bizlerin, aziz milletimizin birlik ve bütünlüğüne; zafere olan inancından, korkusuzca dik duruşundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır."

Törende, halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı merasim ekibinin ve helikopterlerin katıldığı gösteriler sunuldu.

Etkinlik, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği konseriyle sona erdi.