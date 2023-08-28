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        Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü de hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:55 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:55
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        Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü de hayatını kaybetti
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücü de yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İlker Kumral da yaşamını yitirdi.

        Abdurrahman Çetin (64) idaresindeki 03 KS 764 plakalı motosiklet, 25 ağustosta Çevreyolu Harlak Kavşağı'nda İlker Kumral'ın (29) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpışmıştı.

        Çetin, hayatını kaybetmiş, yaralanan Kumral ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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