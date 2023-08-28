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        Büyük Taarruz'un 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:38
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        Büyük Taarruz'un 101. yılı kutlanıyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla 17 subay 176 eratın şehit olduğu Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyündeki şehitlikte tören düzenlendi.

        Merkeze bağlı Anıtkaya köyünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üsteğmen Necip Fahir Elmas, burada yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda eşsiz kahramanlıklar gösteren 5. Süvari Kolordusu'nun bu bölgede cereyan eden muharebelerde verdiği şehitleri anarak, şöyle konuştu:

        "Büyük Taarruz harekatı içinde kahraman 5. Süvari Kolordusu'nun başlangıçtaki görevi 25-26 Ağustos 1922 gecesi Ahır Dağı geçitlerini tutmak, Sincan Ovası'na ilerleyerek düşmanın geri bölgeyle irtibatını kesmek, Bal Mahmut-Dumlupınar arasındaki demiryolunu tahrip etmek, Döğer bölgesindeki Yunan ihtiyatlarıyla Uşak'ta bulunan birliklerine karşı keşif ve emniyet görevi yapmaktır. 5. Süvari Kolordusu 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü Ahır Dağları'nı aşarak düşman gerisine sarkmıştır. Eskişehir, Afyonkarahisar demiryolu tahribi görevini alan kolordunun 2. Süvari Tümeni gece karanlığından istifade ederek görev yerine intikal etmiştir. 2. Süvari Tümeni'nin 13. Süvari Alayı Anıtkaya yoluna geldiğinde yürüyüş halindeki 1. Yunan Kolordusu'na bağlı bazı birlikler ile Yedek Subayı Yıkım Merkezi öğrencilerine baskın şeklinde taarruz etmiştir. Baskın sonucunda neye uğradığını şaşıran Yunanlılar 100 ölü bırakarak dağıldılar."

        Tören, askeri birliklerin geçişi ve şehitliğin dolaşılarak dua edilmesiyle sona erdi.

        Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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