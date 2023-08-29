Afyonkarahisar'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kınık köyünde aracıyla seyir halinde olan S.Ü'nün (28) önünü H.K. (21) aracıyla kesti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ü. yanındaki tabancayla H.K'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.K Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, S.Ü. ile K.Ü. (41), N.Ü. (68), H.G. (62) ve S.Ü'yü (34) gözaltına aldı.