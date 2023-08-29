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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:47 Güncelleme: 29.08.2023 - 23:20
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askeri Birliği ve KKK Bando eşliğinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Zafer Meydanı'na yürüdü.

        Program, Uluslararası Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi.

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