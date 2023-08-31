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        Afyonkarahisar'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:52 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:52
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        Afyonkarahisar'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Çayırbağ beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ş.B. ile akrabaları arasında çıkan tartışma araya girenler sayesinde sona erdi.

        Bir süre sonra A.B. (30), evine gittiği Ş.B. ile burada da tartışmaya başladı.

        Bunun üzerine Ş.B, evindeki av tüfeğiyle A.B'nin üzerine ve havaya ateş açtı.

        Yaralanan A.B. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli Ş.B. jandarmaya teslim edildi.

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