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        Afyonkarahisar'da Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:07 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:22
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        Afyonkarahisar'da Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları yapıldı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Türkiye Motosiklet Federasyonu Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları düzenledi.

        Jetsurf 100. Yıl Kupası, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirildi. Turnuva, 12 sporcunun katıldığı final etabı ile tamamlandı.

        Yarışmalar sonucunda İsmail Kaptanoğlu birinci, Murat Yorgancılar ikinci ve Mertcan Tuna üçüncü oldu.

        Yeni bir spor dallarından olan Jetsurf sporu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Motor Sporları Federasyonun iş birliğinde bu yıl ülkemizde uygulanmaya başlandı. Slalom parkurunun bulunduğu yarışlar 4 etaptan oluşuyor ve en iyi derece alan sporcu birinci oluyor.

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