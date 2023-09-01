Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği devam ediyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki ikinci gününde MotoFest'te, festival etkinlikleri ile akrobasi gösterisi yapıldı.

Sanatçı Güliz Ayla, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konserin çok güzel geçtiğini söyledi.

Afyonkarahisar'a daha önce geldiğini kaydeden Ayla, "Buradaki bütün konserlerim güzel geçiyor. Kalabalıktı. Zafer Bayramı coşkusu da güzeldi." dedi.

Oğuzhan Koç da Afyonkarahisar'a çok kez geldiğini ve kenti çok sevdiğini belirtti.

Etkinlikte, sanatçılar Güliz Ayla ile Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirdi.