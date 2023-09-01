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        Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:06
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        Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası sayesinde 7 yılda Türkiye'nin 6 milyar lira değerinde reklamının yapıldığını söyledi.

        Afyonkarahisar Belediyesinin organizasyonuyla Motorsporları Merkezi'nde MXGP'nin 17. ayak yarışları 2-3 Eylül'de yapılacak.

        Akülke, AA muhabirine, 7 yıl önce başladıkları serüvende bir iddialarının olduğunu belirtti.

        Spor turizmi kapsamında Dünya Motokros Şampiyonası düzenlense de bunu bir festivale çevirmek istediklerini anlatan Akülke, "Benim çocukluğumda çok önemli organizasyonlarından biri İzmir Fuarı idi. İzmir Fuarı aslında bize ilham olan bir organizasyondu ama bugün görüyorum ki artık biz İzmir'in kaybettiği Afyonkarahisar'ın kazandığı bir festival alanında artık tüm Türkiye'ye ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

        Akülke, organizasyon kapsamında 5 yıldır da dünya televizyonlarında 60 saniyelik tanıtım filmi haklarının olduğunu dile getirerek, "Cumartesi, pazar her yarış öncesi 60 saniyelik Türkiye ve Afyonkarahisar tanıtımı var. Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı çok güzel bir tanıtım videosu hazırladı. Şu anda tüm dünyada ve sosyal medyalarda dönüyor. İnşallah cumartesi, pazar da her yarış öncesi bu 60 saniyelik video dönecek." diye konuştu.

        - "Afyonkarahisar'ı ekonomik olarak çok farklı boyuta getirdi"

        Akülke, milyonlarca izleyicisi olan bu organizasyonun Afyonkarahisar'a katkısının çok büyük olduğunu anlattı.

        Yaklaşık 186 ülkede yayınlanan tanıtım reklamları ile ilgili bilgi veren Akülke, şunları kaydetti:

        "Reklam bedeli olarak geçmiş yıllarda aldığımız, özellikle Nilsen Araştırma Şirketinden aldığımız veri var. Türk parası olarak verirsek 6 milyar lira şeklinde. Bu da tabi bu işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sosyal medya reklamları, sporcuların sosyal medyaları, kredi kartı harcamalarını da eklersek inanın bu ülkeyi, özellikle Afyonkarahisar'ı ekonomik olarak da çok farklı bir boyuta getirdi bu organizasyon."

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