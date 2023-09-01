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        Motokrosta Dünya ve Avrupa klasmanında 4 yarış, Afyonkarahisar'da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:22
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        Motokrosta Dünya ve Avrupa klasmanında 4 yarış, Afyonkarahisar'da yapılacak
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - FIM Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP) 17. ayağı ile Avrupa klasmanında 4 yarış, yarın Afyonkarahisar'da başlayacak.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki pistte düzenlenecek MXGP, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) yarışlarına, 150'ye yakın sporcu katılacak.

        Yarışlarda, Türkiye'den 10 sporcu yer alacak.

        Türkiye'den MXGP'de Galip Alp Baysan, MXWOMEN'de Irmak Yıldırım ve Selen Tınaz ile EMX250 kategorisine ise Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Ömer Uçum, Ata Yağız Kuzu, Mehmet Emin Musaoğlu, Beytullah Gurur ve Mehmet Yiğit Kara yarışlarda ter dökecek.

        Yarın başlayacak yarışlarda, MXGP, MXWOMEN, MX2 ve EMX250 kategorilerinde serbest ve sıralama antrenmanları yapılacak. Öğleden sonra da MXWOMEN ile EMX250'nin 1. Yarışları ile MXGP ve MX2'nin sıralama yarışları koşulacak.

        Pazar günü ise 09.45'de MXWOMEN 2. Yarışı ve ödül töreni düzenlenecek. Ardından MX2 ve MXGP'nin ısınma turları sonrası 11.30'da MX250 kategorisinin 2. yarışı ve 17:10'daki ödül töreniyle yarışlar sona erecek.

        Öte yandan yarışlardaki 3 kategoride dünya şampiyonu, Türkiye'de belli olabilir.

        MXGP'de yarışan ve genel klasmanda ilk sırada yer alan İspanyol pilot Jorge Prado, Türkiye etabını kazanması halinde şampiyonluğunu Afyonkarahisar Motor Sporları Pisti'nde elde edecek.

        Ayrıca, EMX250 ve MXWOMEN'de de şampiyonlar, Afyonkarahisar'da belli olacak.

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