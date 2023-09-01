Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen seremonide yaptığı konuşmada, 5 yıl içerisinde 6'ıncı kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Yaşanan coşkunun heyecan verici olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"2018 yılından beri Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılıyor ve çok sayıda ödül aldık. 22 ayrı yayıncı kuruluş tarafından 180'den fazla ülkeye buradaki şampiyonanın yarışları ulaştırılıyor. Neredeyse 3 milyarın üzerinde insan bizim potansiyel izleyicimiz oluyor."

Yiğitbaşı, MXGP'nin çok önemli bir spor organizasyonu olduğunu belirterek Afyonkarahisar ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'ı festivaller ve organizasyonlar şehri yapmak için gayret sarf ettiklerini ifade etti.

-"Etkinliğimiz 5 bin kişiden 350 bin insana geldi"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de "Etkinliğimiz 5 bin kişiden 350 bin insana geldi. Afyonkarahisar'a ve herkese teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve FIM yetkilileri Antonio Alia Portela ve Daniele Rizzi de konuşma yaptı.

Seromoni, il protokolü ve MXGP Türkiye'de yarışacak sporcuların fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Öte yandan Birkan Polat'ta motosikletiyle akrobasi gösterisi sundu.