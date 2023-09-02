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        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 00:19 Güncelleme: 02.09.2023 - 00:45
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        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği devam ediyor.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki üçüncü gününde MotoFest'te, festival etkinlikleri yapıldı.

        Sanatçı Gülden Karaböcek, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'a daha önce geldiğini söyleyerek, "Kente bu ikinci gelişim. İnşallah güzel bir gece geçiririz." dedi.

        Sanatçı Ferhat Göçer de Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birinin parçası olmak için kente geldiğini ifade ederek, "Afyonkarahisar'ı çok seviyorum. Çok sık geliyorum." diye konuştu.

        Etkinlikte, sanatçılar Göknur, Gülden Karaböcek ile Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi.

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