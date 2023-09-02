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        Milli motokrosçu Galip Alp Baysan'ın hedefi MXGP'de derece yapmak:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:12
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        Milli motokrosçu Galip Alp Baysan'ın hedefi MXGP'de derece yapmak:
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yarın başlayacak Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) yarışacak 26 yaşındaki Galip Alp Baysan, hedefinin derece yapmak olduğunu söyledi.

        Baysan, 4 yaşındayken babası Ogün Baysan'ın aldığı motosikletle yarışlara adım attı.

        Uzun yıllar Türkiye'deki çeşitli yarışlara katılan Baysan, TMF'nin yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde şampiyonluklarının yanı sıra Balkan yarışlarında da dereceler elde etti.

        Baysan, 4 yıl önce motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu yarışlardan uzak kalsa da bu yıl sıkı çalışarak hazırlandığı MXGP'de Türkiye'yi temsil edecek.

        - Spor hayatında en büyük desteği babası verdi

        Dünyanın en iyileriyle parkura çıkacağı için heyecanlı olan Baysan, AA muhabirine, MXGP sporcularının bu işi çok profesyonel şekilde yaptığını, hayatlarını bu spora adadığını söyledi.

        İyi derece yapmak istediğini vurgulayan Baysan, "MXGP'de elimden geleni yapacağım. Hedefim iyi bir zamanlamayla yarışı bitirmek." dedi.

        Yarışlara 6 aydır çalıştığını değinen Baysan, şunları kaydetti:

        "Sadece bu yarışlar için motor antrenmanı yapıyoruz. Fitnes antrenmanları da yaptık. 3 yaşında babama motor aldırmaya çalışıyordum. Dergilerde görüp motokros motoru istedim. Babam tabi almadı. Başka motor almıştı. Bunlardan bir yıl sonra benim iyi bindiğimi görüp motosiklet aldı. Bütün ekipmanlarımı giyerek antrenmana başladım. Babam bana gerçekten çok destek oldu."

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