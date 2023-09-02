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        Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:51
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        Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağı 4 yarışla başladı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu basın sözcüsü Fatih Geren, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye bugün sıralama antrenmanlarıyla başladığını söyledi.

        Öğleden sonra sıralama yarışlarının olduğuna değinen Geren, "Yarışlara 35 ülkeden 720 sporcu katılım sağladı. En büyük katılım ise gençler sınıfıdır. Avrupa EMX250 sınıfı 8 Türk sporcu var. Dünya Kadınlar Şampiyonasında, iki de kadın sporcu yarışacak. MXGP dediğimiz en hızlı sporcuların dünya yıldızlarının arasında Galip Alp Baysan'ı izleyeceğiz." dedi.

        İki kadın yarışçı Selen Tınaz ve Irmak Yıldırım'ın bu yıl Dünya Kadınlar Şampiyonasında ülkeyi temsil edeceklerini anlatan Geren, "Onların yanı sıra da 7 genç sporcu motor sporlarında Avrupa 250 sınıfında ülkeyi temsil edecek. Avrupa ülkelerinden, Uzak Doğudan, özellikle Avusturalya, Yeni Zelenda, Amerika kıtasından sporcular burada. Bu hafta sonu özellikle kadınlar ve Avrupa sınıflarında şampiyon Afyonkarahisar'da belli olacak." diye konuştu.

        Afyon Motor Sporları Merkezi'nde iki kategoride serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, ilk gün MXGP, MXWOMEN, MX2 ve EMX250 kategorilerinde sıralama yarışları yapılacak.

        Öğleden sonra da MXWOMEN ile EMX250'nin 1. Yarışları ile MXGP ve MX2'nin sıralama yarışları koşulacak.

        MXGP of Turkey yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.

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