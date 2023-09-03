FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları devam ediyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ikinci gün yarışları sürüyor.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MXGP, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) yarışları yapılıyor.

MXGP'de Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Boracorsi'nin Avrupa'da bu sınıfta ilk şampiyonluğu oldu.

Dünyanın en iyilerinin yarıştığı MXGP Türkiye organizasyonunun içinde yar alan Avrupa Motokros şampiyonu, 393 puanla Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi oldu. Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers 334 puanla ikinci, Fantic'ten Hollandalı Cas Valk ise 305 puanla üçüncü olarak tamamladı.

Yarışın ardından ödül töreni düzenlendi.