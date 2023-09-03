Afyonkarahisar'da devrilen motosikletteki 4 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen motosikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ö.M, (37) idaresindeki 03 ADB 695 plakalı motosiklet, TOKİ Çiftlik Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile motosikletteki F.M, (34) İ.C.M, (3) ile D.M. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 çocuğun hayati tehlikesi olduğu bildirildi.