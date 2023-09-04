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        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:27 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:43
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        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği devam ediyor.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde festival etkinlikleri yapıldı.

        Sanatçı Zara, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ı çok iyi bildiğini söyledi.

        Zara, "Kente çok defa gidip gelmişliğim var. Konserlerde de bulundum. Dolayısıyla bugün başka havada, başka bir tarzda onlarla birlikte buluşmak hepimize çok iyi geldi. Onlar da çok güzeldi, enerjisi çok yüksekti." dedi.

        Etkinlikte, sanatçılar Zara ile Emre Aydın sevilen şarkılarını seslendirdi.

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