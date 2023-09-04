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        Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:16
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        Okullarda ilk zil uyum eğitimi için çaldı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında Afyonkarahisar'da okullarda ilk ders zili çaldı.

        Öğrenciler, okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

        Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, sınıflara alındı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Kent genelinde uyum programı kapsamında toplam 119 bin 218 öğrenci ders başı yaptı.

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