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        Dünya Motokros Şampiyonası 180'den fazla ülkede canlı yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:56
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        Dünya Motokros Şampiyonası 180'den fazla ülkede canlı yayımlandı
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        Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 6'ncısı düzenlenen MXGP ve MotoFest'in Afyonkarahisar'ın tanıtımına büyük katkı sağlayan bir organizasyon olduğunu belirtti.

        Her yıl geleneksel hale getirilen organizasyon kapsamında yerli ve yabancı binlerce sporcu ile birlikte yurt içi ve yurt dışından pek çok insanı Afyonkarahisar'da ağırlamaktan gurur duyduklarını kaydeden Zeybek, şöyle devam etti:

        "İlki 2018 yılında yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 2023'te yani 5 yılın içerisinde 6. organizasyonu gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii bunlar kolay çalışma değil. Neredeyse belediye personeli iki üç aydır burada. Alanın tespiti ve alanın düzenlemesi gibi pek çok hazırlık çalışması yapıldı. Afyonkarahisar'ın tanıtımı için çok büyük faydası var. Geçtiğimiz yıl dünyada ülkesini ve ilini en iyi tanıtan il ödülü aldık. Bu sene inşallah farklı bir ödülü tekrar bekliyoruz. Çünkü dünyanın en iyi pisti, dünyanın en iyi padok ödülüne sahibiz. Görüştüğümüz yarışmacılar, özellikle yurt dışından katılan yarışmacıların tamamı istisnasız buranın en iyi pist olduğunu ifade ediyorlar. Yunanistan'dan gelen bir yarışmacı ile konuştuk. Kendisi 'burası tartışılmaz' diyor. Böyle bir alana sahibiz. Etkinlikler devam ediyor. Şu anda TÜRKSAT tarafından 3,5 milyar insana ulaşıldığı söylendi. Şampiyona, 180'den fazla ülkede canlı yayınlanıyor. 350 bin katılımcıyı çok rahat yakaladığımızı düşünüyorum."

        İnternet satışları ile şehir dışından pek çok kişinin şampiyona ve MoteFest'e ilgi gösterdiğini de kaydeden Zeybek, "MotoFest için internet üzerinden yapılan satışlara baktığımızda ülkemizin çeşitli yerlerinden bilet alıp da Afyonkarahisar'a gelen seyircilerin olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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