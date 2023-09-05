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        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sona erdi

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 00:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 00:25
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        Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sona erdi
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        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde festival etkinlikleri yapıldı.

        Sanatçı Öykü Gürman, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali birkaç yıldır takip ettiğini söyledi.

        Gürman, "Ne kadar görkemli bir festival. Heyecan dolu geçtiğinin farkındayım. Afyonkarahisar'da olmak istedim. Hafif yağmur yağsa da çok güzel bir konser geçirdik." dedi.

        Sanatçı Emir Can İğrek de "Afyonkarahisar'ın seyircisi bize hiç kötü konser yaptırmadı. Her zaman kente geldiğimizde hem çok güzel yemekler yedik. Hem çok güzel konserler yaptık." diye konuştu.

        Etkinlikte, Gürman ile İğrek sevilen şarkılarını seslendirdi.

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