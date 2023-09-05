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        Afyonkarahisar'da kendisinden haber alınamayan kişi bağ evinde ölü bulundu

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki kişi, bağ evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:46
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        Afyonkarahisar'da kendisinden haber alınamayan kişi bağ evinde ölü bulundu
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        Tatarlı beldesinde yaşayan babası V.E'den haber alamayan E.E (41), gittiği Karataşlar mevkiinde bağ evinde babasının hareketsiz yerde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen V.E'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen V.E'nin, bölgede koyun otlattığı ve geceleri de bağ evinde kaldığı öğrenildi.

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