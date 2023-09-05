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        Dünya Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlandı

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest ile yaklaşık 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:12
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        Dünya Motokros Şampiyonası'nda yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırlandı
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        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu organizasyonuyla Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayak yarışları yapıldı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'da 5 yılda 6. kez tamamlandığını söyledi.

        Akülke, 30 Ağustos Çarşamba günü başlayan organizasyonun 4 Eylül Pazartesi günü sona erdiğini hatırlatarak, "Sezon başında Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye MotoFest için Afyonkarahisar'a 300-350 bin izleyici bekliyorduk. Allah'a hamdolsun gerçekten bu sayıları yakaladık. Bizi en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi 5 yıldır, özellikle her yıl Dünya Motokros Şampiyonası seyircisi sayısının katlanması. Dünya Motokros Şampiyonası'nı yerinde izleyen sporsever, inanılmaz bir hafta sonu yaşadı." diye konuştu.

        Hafta sonu gerçekleşen yarışlarda kıyasıya mücadele olduğunu dile getiren Akülke, televizyonlar aracılığı ile Türkiye'nin yanı sıra dünyadaki sporseverlere ulaştıklarını belirtti.

        - "Hedefimiz Dünya Motokros Şampiyonası'nın 500-600 bin izleyiciye ulaşması"

        Akülke, "Bu sadece bir sportif olay da değildi. İçinde hem sportif aktiviteleri bulunduran hem gençleri bir arada tutan yediden yetmişe herkesin içinde bulunduğu bir spor festivaliydi." dedi.

        Dünya Motokros Şampiyonası'nın uzun yıllar yapılmasını dileyen Akülke, şunları söyledi:

        "İnşallah çok daha fazla izleyiciye ulaşır. Bu yıl 400 bin izleyiciye yaklaşırken önümüzdeki yıllarda hedefimiz 500-600 bin. Böylelikle Türkiye'de ‘Spor, turizminin geleceğidir’ sloganını da bu sloganı yaratan Türkiye Motosiklet Federasyonu da hedeflerine varmış olacak. Dünya Motokros Şampiyonası’nın denetleyici ve organizatörü Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Dünya Motokros Şampiyonası’nın üst düzey yetkilileri yarış bittikten sonraki toplantıda, 'Biz artık Türkiye'ye tatile geliyoruz. Sizin burada bu işi geliştirmek için çok fazla emek vermenize gerek yok.' diye görüş belirttiler. Hem Afyonkarahisar Belediyesi hem çalışanları hem STK'ler övgü aldı. Beş yılda 5 bin izleyiciden 400 binlere ulaşmak, bir dünya rekoru diyebilirim. Spor turizmi açısından da bence artık üniversitelerde tez yazılacak bir organizasyon."

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