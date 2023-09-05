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        Afyonkarahisar ile Filistin'in Cenin kenti "kardeş şehir" oldu

        Afyonkarahisar Belediyesi ile Filistin'in Cenin Belediyesi arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:39
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        Afyonkarahisar ile Filistin'in Cenin kenti "kardeş şehir" oldu
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        Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Cenin Belediyesi Meclis Üyesi Khader Torkman, Büyükelçi Müsteşarı Rana Abusıbaa ve Cenin Belediyesi Dış İlişkiler Dairesinden Baheer Matahen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Filistin'in içinde bulunduğu durum ve Türkiye'nin desteği konuşuldu.

        Zeybek, Filistin ile olan tarihi bağların çok eskilere dayandığını söyledi.

        Dünyada birçok şehirle kardeş olduklarını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

        "Mazlum coğrafya Filistin bizim için çok daha fazla önem arz ediyor. Kardeş belediyemizi ve büyükelçimizi, meclis üyemizi burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Yerel yönetimler olarak karşılıklı yapacakları maddi ve manevi iş birlikleri için de her zaman hazırız."

        Nidal el-Ubeydi de gerçekleştirilen imza protokolüyle tüm dünyaya Türklerle birlikte olduklarını göstermeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Büyükelçi Faed Mustafa ise sadece belediyeler arasında değil halklar arasında da birliktelik meydana getirmek istediklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Zeybek ile Nidal el-Ubeydi'nin imzaladığı protokol ile iki şehir kardeş belediye oldu.

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