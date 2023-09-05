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        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapılacak

        Dünyanın en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid'in 7 Eylül'de Afyonkarahisar'da özel seyirci etabı gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 05.09.2023 - 20:06
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        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapılacak
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        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar Belediyesinin toplantı salonunda yaptığı konuşmada, uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia'nın 13 yıldır Türkiye'de düzenlendiğini söyledi.

        Yarışın bu yıl Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tarihi bir rotada düzenlendiğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

        "Zafer'in 101 yıl önce kazanıldığı topraklarda bu seneyi çok coşkulu kutluyoruz. Bu organizasyona, aralarında Yamaha, Honda, KTM gibi profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılıyor. TransAnatolia'ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var. Rallide sporcular, 17 il sınırından geçip, 2 bin 350 kilometre yolla İzmir'e ulaşacak. Yarışın 7'nci gününde de Afyonkarahisar'da yarışın özel seyirci etabı olacak."

        - "Girişler ücretsiz olacak"

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Cumhuriyetin 100'üncü, Büyük Taarruz'un da 101'inci yılı olması dolayısıyla TransAnatolia Rally Raid'e Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapacağını vurguladı.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sporcuların ağırlanacağını aktaran Zeybek, "7 Eylül'de seyircilerimize özel bir gösteri de olacak. Sporun merkezi dediğimiz Afyonkarahisar, yine farklı bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Girişler ücretsiz olacak ve tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de organizasyonun kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

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