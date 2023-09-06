Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 66,29'u asılsız çıktı

        Afyonkarahisar'da yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 535 bin 833 çağrının yüzde 66,29'u asılsız çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 66,29'u asılsız çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 7 kurumun koordineli şekilde çalışarak hizmet verdiğini söyledi.

        Acil durumda vatandaşların 112'yi araması sonrası kurumsal işleyişin başladığını dile getiren Keklik, "Çağrı merkezimiz acil durumlarda kullanılmalıdır. Vatandaşlarımızdan en önemli ricamız, bu önemli hattı gereksiz veya asılsız durumlarda aramamalarıdır. Çünkü acil bir durumda, asılsız bir çağrı gerçekleştirildiğinde bir vebale girmiş oluyoruz. Onun için biz 112 Acil Çağrı Merkezinin gerekli durumlarda aranmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul da kentte kurumların gelen ihbarlara reaksiyon süreleri hakkında bilgi verdi.

        Vakalara müdahalelerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduklarını aktaran Eroğul, "Verilere göre Afyonkarahisar'ımız Türkiye'de 9. sırada. Bu konuda çok iyiyiz."dedi.

        Eroğul, asılsız çağrıların önlenmesi için şehirde sürekli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

        6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay 112 Acil Çağrı Merkezine bir süre Afyonkarahisar'ın baktığını anlatan Eroğul, şunları kaydetti:

        "Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'nın açıklaması sonrası o dönemde ilimizde asılsız çağrı oranı yüzde 5'e düştü. Bu duyarlılıktan dolayı Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılık, hayat normale döndükten sonra değişti. Yılbaşından bugüne kadar asılsız çağrı oranımız yüzde 66,29'dur. Bu da acil durumlarda insanların hizmet almasını ciddi şekilde aksatmaktadır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Kız Öğrenciler Tür...
        Afyonkarahisar'da "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Kız Öğrenciler Tür...
        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapılacak
        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapılacak
        Afyonkarahisar ile Filistin'in Cenin kenti "kardeş şehir" oldu
        Afyonkarahisar ile Filistin'in Cenin kenti "kardeş şehir" oldu
        Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı
        Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı