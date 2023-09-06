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        Afyonkarahisar'dan Bayırbucak Türkmenlerine 2 yardım aracı gönderildi

        Afyonkarahisar'da hayırseverler tarafından Bayırbucak Türkmenleri için toplanan yardımların yer aldığı tır ve kamyon dualarla yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:34 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:40
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        Afyonkarahisar'dan Bayırbucak Türkmenlerine 2 yardım aracı gönderildi
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        Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde toplanan yardım malzemeleri, tır ve kamyona yüklendi.

        Burada yapılan duaların ardından 2 araç, Suriye'deki Bayırbucak Türkmenleri ulaştırılmak üzere yola çıktı.

        Törene, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük, Temizlik İşleri Müdürü Nurullah Peker ve Park ve Bahçeler Müdürü Hasan Manap katıldı.

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