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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 20:39 Güncelleme: 06.09.2023 - 20:39
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, E.S. (25), Erenler Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan İ.K. (45) ve K.K. (40) ile karşılaştı.

        Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İ.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan K.K. ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri de E.S'yi olay yerinde gözaltına aldı, suç aleti tüfeğe el koydu.

        Yapılan incelemenin ardından İ.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

        E.S, emniyetteki ifadesinde, İ.K. ile K.K'nin dayıları olduğunu ve 28 Ağustos'ta 2800 Sokak'ta tartıştığı K.K'nin kendisi darp ettiğini öne sürdü.

        Zanlı, bugün de diğer dayısı İ.K'nin aynı sokak üzerinde kendisine hakaret etmesi üzerine amcaları A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), M.S. (38), Y.S. (44), M.S. (38) ve Y.S. (26) ile polis karakoluna giderek şikayette bulunduklarını ifade etti.

        Bunun üzerine İ.K. ve K.K'nin de minibüs durağında kendilerine ait minibüsü kullanan şoförü tehdit ettiğini anlatan E.S. olay yerinde tartıştıkları dayılarını evinden getirdiği tüfekle ateş ederek vurduğunu söyledi.

        E.S'nin ifadesinin ardından polis ekipleri, olay yerinden ayrılan 6 şüpheliyi Hattat Karahisar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

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