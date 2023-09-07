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        Afyonkarahisar'da 7 milyon 130 bin makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 7 milyon 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:47
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        Afyonkarahisar'da 7 milyon 130 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentten batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yaptıkları çalışma kapsamında, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda şüpheli tır durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 7 milyon 130 bin makaron ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Ekipler, şüpheli M.Y. hakkında yasal işlem yaptı.

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