Afyonkarahisar'da 7 milyon 130 bin makaron ele geçirildi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 7 milyon 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:47 facebook

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