Afyonkarahisar'da 7 milyon 130 bin makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonda 7 milyon 130 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Giriş: 07.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:47
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentten batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yaptıkları çalışma kapsamında, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda şüpheli tır durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 7 milyon 130 bin makaron ile 900 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli M.Y. hakkında yasal işlem yaptı.