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        Belediye Başkanı Zeybek'ten öğrencilere kırtasiye desteği

        Afyonkarahisar Belediyesinin yeni eğitim öğretim yılında eğitim desteğine devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:47
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        Belediye Başkanı Zeybek'ten öğrencilere kırtasiye desteği
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        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl da ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği sağlanırken ihtiyaç sahibi 3 bin çocuğun çanta ve kırtasiye araç gereçlerini Belediye Başkanı Zeybek'ten teslim aldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Zeybek, ilk ve ortaöğrenim öğrencilerine bin 500, lise öğrencilerine bin 500, 3 bin öğrenciye de kırtasiye yardımı yaptıklarını ifade ederek şu sözlerine yer verildi:

        "Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir destek paketi hazırladık. Öğrencilere dağıtımı yaparken de hangi renk çanta istediklerine kendileri karar veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Öğrencilere yönelik burs desteğini bu yıl da sağlayacağız. Bu seneki burs desteği geçen yıla göre arttı. Bu yıl 350 lira burs vereceğiz."

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