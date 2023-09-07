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        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapıldı

        Dünyanın en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan 13. TransAnatolia Rally Raid'in Afyonkarahisar'da özel seyirci etabı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:46
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        Afyonkarahisar'da TransAnatolia Rally Raid'in özel seyirci etabı yapıldı
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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TransAnatolia'nın özel seyirci etabının yapıldığı Motor Sporları Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, yarışçıları dünyanın en iyi pistinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Kentin dünyada motor sporları alanında adından söz ettiren bir şehir olduğunu dile getiren Zeybek, "Geçtiğimiz hafta Dünya Motokros Şampiyonası'nı (MXGP) bu alanda gerçekleştirdik. Şimdi de sizleri burada ağırlıyoruz. Sporcularımıza özel seyirci etabında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de kentin son 10 yıldır festivaller şehri haline dönüştüğünü vurguladı.

        En son burada dünyanın 4 büyük organizasyonu arasında yer alan MXGP ile Türkiye MotoFest'in yapıldığını hatırlatan Yurdunuseven, "Buradan Kurtuluş Savaşı'mızın izlerini taşıyan ve İzmir'e kadar devam edecek TransAnatolia Rally Raid'e katılan bütün yarışçılara başarılar diliyoruz. Kazasız belasız bir yol güzergahı olur inşallah."dedi.

        Konuşmaların ardından pistte, özer seyirci etabı yarışları yapıldı. Yarışları, Afyonkarahisar halkı da yakından takip etti.

        Aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 aracın katıldığı TransAnatolia yarışları, İzmir'de sona erecek.

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